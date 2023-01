E' successo nel carcere statale a Ciudad Juarez, oltre il confine con il Texas

Dieci guardie e quattro detenuti sono stati uccisi alle prime ore di domenica quando alcuni uomini armati a bordo di veicoli blindati hanno attaccato un carcere statale a Ciudad Juarez in Messico, oltre il confine con El Paso, in Texas. Oltre alle vittime, 13 persone sono state ferite e almeno 24 detenuti sono fuggiti. I soldati messicani e la polizia di Stato hanno già ripreso il controllo del carcere. Decine di parenti di detenuti della prigione statale di Ciudad Juárez si sono recati nelle strutture per chiedere informazioni.

