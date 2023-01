Almeno 13 i feriti, 24 i detenuti fuggiti. I soldati avrebbero già ripreso il controllo del penitenziario

Quattordici persone, dieci guardie e quattro detenuti, sono rimaste uccise nelle prime ore di domenica dopo l’assalto a un carcere statale a Ciudad Juarez in Messico, oltre il confine con El Paso, in Texas. Oltre alle vittime, 13 persone sono rimaste ferite e almeno 24 detenuti sono fuggiti. Secondo quanto si apprende, i soldati messicani e la polizia di Stato hanno già ripreso il controllo del carcere. Decine di parenti di detenuti della prigione statale di Ciudad Juárez si sono recati nelle strutture per chiedere informazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata