Sono accusati di aver ucciso un soldato israeliano

L’esercito israeliano ha fatto saltare in aria le case di due palestinesi a Kafr Dan, in Cisgiordania. I due sono accusati di aver ucciso un soldato israeliano durante uno scontro a fuoco a settembre. La demolizione ha scatenato disordini, che hanno provocato la morte di due uomini nel villaggio palestinese. I militari dello Stato ebraico hanno detto che le truppe sono state attaccate e hanno risposto al fuoco. L’esercito israeliano ha condotto incursioni quasi quotidiane nelle città e nei paesi della Cisgiordania dopo l’ondata di attacchi contro gli israeliani in primavera. Negli scontri sono stati uccisi oltre 150 palestinesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata