Un drone kamikaze russo su Kiev riportava un biglietto con scritto 'Happy New Year', dice il Kyiv Post

Capodanno sotto droni e bombe in Ucraina, mentre il mondo saluta l’arrivo del 2023. Attacchi a Kiev con droni: secondo il Kyiv Post un drone russo conteneva anche una scritta che riportava la dicitura ‘Happy New Year’. Il post sui social riprende una foto del capo della polizia della regione.

📸 This image shows the wreckage of one of the damaged #KamikazeDrones that attacked the capital last night. The drone had an inscription “#HappyNewYear” written on the body.

The pictures were published by Andriy Nebytov, the head of police in the Kyiv region. pic.twitter.com/4dMCvNYLH8

— KyivPost (@KyivPost) January 1, 2023