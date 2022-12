A Kiev un morto e diversi feriti. Il discorso di Putin di fine anno "è stato il più lungo di sempre"

Bombardamenti in Ucraina anche nell’ultimo giorno dell’anno: capodanno sotto le bombe. A Kiev “un uomo anziano e morto e altre sette sono rimaste ferite in due esplosioni nel distretto di Solomyansk” per i nuovi bombardamenti nel Paese. Lo ha detto il sindaco della capitale Ucraina, Vitaly Klitschko, su telegram. I feriti – precisa ancora Klitschko su Telegram – sarebbero venti.

Le parole di Medvedev

La Russia raggiungerà “sicuramente” gli obiettivi “dell’operazione militare speciale. Il suo obiettivo è porre fine al regime nazista criminale a Kiev”. Lo ha affermato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, nel suo discorso di Capodanno per i russi, pubblicato sul canale Telegram. Lo riporta Ria Novosti.

Il discorso di Putin

Il discorso di Capodanno del presidente russo Vladimir Putin “è stato il più lungo di sempre: è durato circa nove minuti”. Lo rende noto il Cremlino. Anche la location era insolita – viene sottolineato – Putin infatti non ha parlato dal Cremlino ma dal quartier generale del distretto militare meridionale situato a Rostov sul Don, circondato da membri delle forze armate. I russi hanno “mostrato coraggio e dignità e hanno sostenuto i partecipanti all’operazione speciale”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno ai russi. Lo riporta Ria Novosti. “L’anno in uscita ha portato grandi cambiamenti sia per il nostro Paese che per il mondo intero – ha aggiunto – è stato pieno di disordini, ansie e preoccupazioni. Ma il nostro popolo, come è stato in tutte le epoche difficili della storia russa, ha mostrato coraggio e dignità con parole e azioni e ha sostenuto i difensori della Patria, i nostri soldati e ufficiali, tutti i partecipanti all’operazione militare speciale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata