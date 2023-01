Maxi concerto pubblico dopo anni di restrizioni dovute alla pandemia

Migliaia di persone hanno celebrato l’arrivo del nuovo anno con canti, balli e fuochi d’artificio a Città del Messico per capodanno. Dopo tre anni di pandemia e restrizioni, la capitale messicana ha riportato in vita quello che è sempre stato un evento clou della città: il maxi concerto in pubblico. Particolarmente affolatta la centrale Paseo de la Reforma, nel centro della città.

