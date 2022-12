L'associazione Acmos, insieme a Operazione Colomba, nei territori di guerra: il video della partenza

A 10 mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina, le condizioni vissute dalla popolazione civile si aggravano, giorno dopo giorno. Da Torino è partita dopo Natale una carovana di solidarietà arrivata a Mykolaiv nei giorni scorsi. Mancano acqua, cibo, energia elettrica e l’inverno rigidissimo sta mettendo in ginocchio la popolazione. L’associazione torinese Acmos ha deciso di dimostrare vicinanza al popolo ucraino organizzando una carovana umanitaria. I ragazzi e le ragazze che hanno preso parte alla spedizione si sono uniti anche ad alcuni membri di Operazione Colomba – che in questo territorio sono presenti dall’inizio del conflitto – dando loro un supporto concreto nei giorni della loro permanenza. Nello specifico sono stati portati: 3 generatori donati dal Lions Club Milano Casa della Lirica, 15 lampade solari donate dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Magenta (Mi), 10 lampade a led donate dal Lions Club Milano Borromeo. Tra i doni portati ci sono i prodotti di Cascina Caccia, una cascina confiscata che si trova a Chivasso: prodotti cosmetici, miele, cioccolato.

