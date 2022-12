Il Papa emerito è morto il 31 dicembre a 95 anni

Bandiere a mezz’asta sabato sull’edificio del Parlamento tedesco, il Reichstag, dopo l’annuncio della morte del Papa emerito Benedetto XVI. Joseph Ratzinger, il timido teologo tedesco che ha cercato di risvegliare il cristianesimo in un’Europa secolarizzata ma che sarà ricordato per sempre come il primo Pontefice in 600 anni a dimettersi dall’incarico, è deceduto a 95 anni.

