Almeno sette le vittime a causa della fuga di gas prodotta da una bombola da cucina difettosa

Almeno 7 persone sono morte in Turchia, nella provincia di Aydin, per un’esplosione avvenuta in un ristorante. A causare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas prodotta da una bombola da cucina difettosa. Cinque le persone rimaste ferite. I filmati hanno mostrato camion dei pompieri e ambulanze sulla scena.

