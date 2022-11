Trasportati in ospedale, riscontrata la presenza di monossido di carbonio in casa

Due persone sono state trasportate in ospedale per intossicazione dopo la fuga di gas di ieri in casa loro a Sesto San Giovanni (Milano).

Nella serata di domenica, intorno alle 22, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in viale Spagna per le esalazioni ed è stata riscontrata la presenza di monossido di carbonio nei locali della casa.

