Il leader russo: "Miriamo a rafforzare cooperazione militare"

Incontro virtuale tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo cinese Xi Jinping. “Miriamo a rafforzare l’interazione tra i forze armate di Russia e Cina”, ha detto il capo del Cremlino che poi ha spiegato: “Un posto speciale nell’intera gamma della cooperazione russo-cinese è occupato dalla cooperazione militare e tecnico-militare, che contribuisce a garantire la sicurezza dei nostri paesi e a mantenere la stabilità nelle regioni chiave”, ha aggiunto Putin.

Relazioni Mosca-Pechino eccellenti

“Le relazioni russo-cinesi sono le migliori di sempre e resistono a tutte le difficoltà”, ha detto Putin che ha poi invitato Xi a Mosca. “Non ho dubbi che lei e io troveremo l’occasione di incontrarci di persona”, ha detto durante il colloquio in video collegamento, “ci auguriamo di vederla, illustre presidente, caro amico, in visita di Stato a Mosca la prossima primavera”. Secondo Putin, la visita “dimostrerà al mondo la forza dei legami Russia-Cina su questioni chiave e sarà il principale evento politico dell’anno nelle relazioni bilaterali”.

Gas, Putin: “Aumenteremo forniture a Cina nel 2023”

Le forniture di energia dalla Russia alla Cina hanno raggiunto “volumi senza precedenti” ma “l’anno prossimo aumenteremo ancora di più il volume di pompaggio del gas”. È la promessa fatta dal presidente russo Vladimir Putin al suo omologo cinese Xi Jinping, in un colloquio a distanza. Lo riporta la Tass. “È in corso un lavoro congiunto per creare capacità nel campo della produzione e lavorazione degli idrocarburi”, ha aggiunto Putin, “già oggi siamo al secondo posto per forniture di gas metanodotto alla Cina e al quarto per gas naturale liquefatto importato”.

