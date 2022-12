L'annuncio del leader del Cremlino durante il varo del nuovo sottomarino "Imperatore Alessandro III"

Altri quattro sottomarini a propulsione nucleare saranno costruiti in Russia nel prossimo futuro. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, in collegamento video durante la cerimonia di messa in servizio di nuove navi e il varo del sottomarino a propulsione nucleare Imperatore Alessandro III. Lo riporta Ria Novosti.

Garantiremo la sicurezza della Russia per i decenni a venire

“Vorrei sottolineare che altri quattro sottomarini di questo tipo saranno costruiti nell’ambito dell’attuale programma di armamento statale. Questo garantirà la sicurezza della Russia per i decenni a venire”, ha dichiarato il leader del Cremlino.

Cremlino: domani incontro in videoconferenza tra Putin e Xi

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping avranno un incontro in videoconferenza domani mattina. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ai giornalisti. “Il primo scambio di saluti di benvenuto sarà pubblico, poi la conversazione proseguirà a porte chiuse, perché le attrezzature e le comunicazioni speciali lo consentono”, ha precisato Peskov. E ha aggiunto: “Si parlerà prima di tutto delle relazioni bilaterali russo-cinesi”.

Lavrov: politica Paesi occidentali egoista e miope

Il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, ha invece puntato il dito contro l’Occidente. Nel rapporto tra la Russia e i Paesi occidentali all’interno dell’Osce e della Nato “le cose non vanno bene”, “stiamo raccogliendo i frutti delle politiche egoistiche e miopi dei nostri ex partner, la cui credibilità è stata completamente minata”, ha detto il ministro degli Esteri russo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata