Il presidente russo è intervenuto al consiglio del ministero della Difesa a Mosca: "Il conflitto era inevitabile"

Le forze armate russe stanno rispettando il loro dovere nel corso dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina con coraggio e costanza, passo dopo passo, svgolgendo i compiti loro assegnati. È quanto ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando al consiglio del ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “I nostri soldati, sergenti e ufficiali stanno combattendo per la Russia con coraggio e costanza, con fiducia, passo dopo passo risolvono i compiti assegnati, e questi obiettivi saranno certamente portati a termine“, ha detto Putin. “Il conflitto in Ucraina era inevitabile. Nella situazione attuale era necessario agire secondo il principio meglio oggi che domani”.

Il leader di Mosca ha richiamato l’attenzione del ministero della Difesa sul fatto che non ci sono restrizioni al finanziamento dell’esercito, aggiungendo che il Paese fornisce tutto ciò di cui i militari hanno bisogno. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, ricordando che oggi il presidente partecipa a una riunione allargata del collegio del ministero della Difesa russo. “Voglio richiamare l’attenzione del ministro della Difesa, del capo di Stato Maggiore, di tutti i comandanti che sono qui rappresentati: non abbiamo restrizioni di finanziamento. Il Paese, il governo danno tutto quello che l’esercito chiede. Tutto. Spero che la risposta sia formulata correttamente e che si ottengano i risultati corrispondenti”, ha detto Putin.

“La Russia manterrà e migliorerà la preparazione al combattimento della sua triade nucleare” ha aggiunto il capo del Cremlino. “Questa è la base dell’equilibrio di potere nel mondo”, ha aggiunto Putin. “Quest’anno il livello delle armi moderne delle forze nucleari strategiche ha già superato il 91%”.

Il presidente russo si è posto il compito di aumentare le capacità di combattimento delle forze aerospaziali russe. “All’inizio di gennaio del prossimo anno, la fregata ammiraglio Gorshkov della flotta dell’Unione Sovietica, entrerà in servizio di combattimento con gli ultimi sistemi missilistici ipersonici con base sul mare Zircon che non hanno analoghi al mondo. I missili balistici intercontinentali Sarmat (Icbm ndr) saranno impiegati per la prima volta in combattimento nel prossimo futuro” le parole di Putin.

