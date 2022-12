I russi intensificano i raid sulla capitale

Nuovo attacco missilistico delle forze russe su diverse regioni dell’Ucraina, compresa quella di Kiev. I soldati di Mosca proseguono nei bombardamenti sulle infrastrutture nazionali ucraine. Le sirene dei raid aerei risuonarono in tutto il Paese. A Kiev, l’amministrazione regionale ha affermato che i sistemi di difesa aerea sono stati attivati per respingere l’attacco missilistico in corso. In città si sono uditi rumori di esplosioni. In diverse regioni le autorità ucraine hanno affermato che alcuni missili russi in arrivo sono stati intercettati.

