Esplosioni a Kharkiv e nella capitale. Il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych: "Previste due o tre ondate di attacchi"

Ondata di attacchi delle forze armate russe sull’Ucraina: oltre 100 i missili sparati da Mosca sul Paese, inclusa Kiev. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 54 di questi. Lo ha riferito il comandante ucraino in capo Valery Zaluzhny, riportato dall’Ukrainska Pravda. “Questa mattina l’aggressore ha lanciato missili da crociera aerei e marittimi, missili guidati antiaerei per il sistema di difesa aerea S-300 presso le strutture delle infrastrutture energetiche del nostro Paese”, ha sottolineato Zaluzhny.

Esplosioni sono state registrate in diverse città e anche nella capitale, come riferisce il sindaco Vitaliy Klitschko, citato da Unian. “I detriti di un razzo abbattuto hanno danneggiato un edificio privato nel distretto di Darnytskyi e un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Le informazioni sulle vittime sono in fase di chiarimento”, fa sapere Klitschko. “Attacco missilistico a Kharkiv. Una serie di esplosioni in città”, ha riferito il sindaco della città, Ihor Terekho, citato da Unian.

A confermare l’attacco, in mattinata, era stato anche il Comando aeronautico delle forze armate ucraine: “Il nemico sta attaccando da varie direzioni con missili da crociera”. “29/12/22. In tutta l’Ucraina, più di 120 missili lanciati dalla ‘malvagia pace russa’ per distruggere infrastrutture critiche e uccidere civili in massa..” scrive invece su Twitter il consigliere del capo dell’ufficio del presidente Mykhailo Podolyak, citato da Ukrinform.

Blackout a Dnipro e Odessa, Zaporizhzhia senz’acqua

A causa degli attacco missilistico russo sull’Ucraina “a Zaporizhzhia, in due distretti è stata interrotta temporaneamente l’erogazione dell’acqua”, “il motivo è la minaccia di un attacco nemico al sistema elettrico dell’Ucraina”. Lo riferisce via Telegram Anatolii Kurtiev, segretario del Consiglio comunale di Zaporizhzhia. Nelle regioni di Dnipro, Odesa e Kryvyi Rih, le autorità hanno dichiarato di aver spento l’elettricità per ridurre al minimo i danni alle infrastrutture critiche nel caso queste vengano colpite dai missili russi.

Mosca: “Attivata difesa aerea, distrutto ‘Ufo’ “

Il sistema di difesa russo “si è attivato nella zona di Engels”, città della regione di Saratov, nella Russia sud-occidentale. “Un oggetto non identificato è stato distrutto. I servizi operativi sono stati inviati sul posto. Non c’è alcuna minaccia per la sicurezza dei residenti”, fa sapere il capo della regione di Saratov Roman Busargin nel suo canale Telegram. Lo riporta l’agenzia Tass.

