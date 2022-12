I numeri dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani: "Oltre 420 i bambini morti a causa del conflitto"

L’Alto commissariato Onu per i diritti umani (Ohchr) ha reso noto il numero di vittime civili della guerra della Russia in Ucraina, riferendo che tra il 24 febbraio 2022 e il 26 dicembre 2022 sono morte in Ucraina 6.884 persone, tra cui 429 bambini. Lo riporta il Guardian, aggiungendo tuttavia che l’agenzia Onu ha precisato che la cifra reale delle vittime civili potrebbe essere “considerevolmente più alta, poiché la ricezione di informazioni da alcune località in cui si sono svolte intense ostilità è stata ritardata e molte segnalazioni sono ancora in attesa di conferma”.

Nel Paese i combattimenti non si sono mai fermati, martedì è scattata l’ennesima allerta aerea in tutta l’Ucraina con bombardamenti nell’area di Kherson che hanno colpito anche un ospedale, secondo fonti di Kiev. Giorgia Meloni intanto ha invitato a Roma il presidente Volodymir Zelensky.

