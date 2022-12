Il rituale su una collina sopra a Lima

(LaPresse) – Su una collina sopra Lima un gruppo di sciamani peruviani si è riunito per fare predizioni per il nuovo anno, esprimendo auguri di buona fortuna. Lo sciamano Félix Manuel Roldán ha bevuto un infuso psichedelico di ayahuasca, ‘la liana dei morti’, basato sulla cottura di due piante, la corteccia della liana Ayahuasca e le foglie di Chacruna. Poi ha previsto un periodo ancora turbolento per il Perù dopo i disordini seguiti alla deposizione del presidente Pedro Castillo.

