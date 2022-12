Migliaia di persone hanno manifestato per chiedere le dimissioni della neo-presidente Dina Boluarte

Ancora proteste nella capitale peruviana Lima: la polizia in tenuta antisommossa ha contenuto i manifestanti, decisi a raggiungere il Congresso. Le persone scese in strada chiedono le dimissioni della neopresidente Dina Boluarte, la convocazione di elezioni generali per sostituire lei e il Congresso e la libertà di Pedro Castillo, che i legislatori hanno estromesso dalla presidenza.

