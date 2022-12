Secondo il New York Times sarebbe vicina la liberazione della città occupata nel Luhansk

Il comando russo ha lasciato Kreminna, città occupata nella regione ucraina del Luhansk, e anche alcuni civili russi venuti in città per lavorare sono fuggiti. Lo riferisce su Telegram il governatore del Luhansk, Sergey Haidai, secondo il quale “dopo la liberazione di Kreminna ci sono due opzioni: spostarsi a Starobilsk, principale centro logistico della regione, o aiutare Bakhmut e andare a Rubizhne e Severodonetsk”. Secondo Haidai, il comando militare russo di Kreminna si sarebbe spostato in altri insediamenti occupati. Intanto proseguono gli attacchi di Mosca su tutto il paese.

NYT: “Presto liberazione di Kreminna”

Secondo quanto scrive il New York Times l’esercito ucraino si sta avvicinando alla liberazione dei Kreminna, città nella regione del Lugansk. È quanto riferisce il New York Times, come riporta Ukrainska Pravda. Ieri sono stati registrati pesanti combattimenti nella zona. “Kremennaya è la porta di accesso a due città molto più grandi nelle vicinanze, Severodonetsk e Lysichansk, importanti centri industriali del Donbass”, scrive il New York Times, “la liberazione della città e di altri insediamenti vicini amplierà il punto d’appoggio delle truppe ucraine nella regione e darà loro il controllo delle strade principali che portano a Severodonetsk e Lysychansk”. Nel frattempo, sempre secondo il Nyt, i russi stanno cercando di rafforzare le posizioni di difesa intorno a Kreminna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata