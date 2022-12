Prosegue l'allentamento delle restrizioni delle politiche anti-Covid da parte di Pechino

La Cina toglierà l’obbligo di quarantena per i passeggeri in arrivo dall’estero e ridimensionerà la gestione del Covid. Attualmente, infatti, chi entra nel Paese deverimanere isolato per cinque giorni in un hotel, seguiti da tre giorni a casa. Si tratta già di una notevole riduzione rispetto alle tre settimane che dovevano essere rispettate in passato. Pechino sta quindi gradualmente eliminando le restrizioni nonostante il numero di contagi si sia impennato. La commissione sanitaria cinese ha dichiarato che saranno prese misure per rendere più facile l’ingresso nel Paese di alcuni stranieri, anche se non ha incluso i visitatori. Chi arriva in Cina, tuttavia, dovrà comunque effettuare un test negativo per il virus 48 ore prima della partenza. Anche i cinesi saranno gradualmente autorizzati a recarsi nuovamente all’estero per turismo.

