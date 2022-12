Un residente della Capitale: "Sto aspettando, non siamo ancora sicuri dell'efficacia"

Pechino ha rinnovato la sua campagna vaccinale nel tentativo di gestire l’ondata di infezioni che sta riguardando tutta la Cina dopo l’allentamento della cosiddetta strategia ‘zero-Covid’. Il governo sta cercando soprattutto di convincere le persone over 60 a vaccinarsi. Li Liansheng, 64 anni, si è detto indeciso a sottoporsi alla quarta dose di richiamo perché un suo amico ha sofferto di febbre e coaguli di sangue dopo aver ricevuto l’iniezione. “Sto aspettando, non siamo ancora sicuri dell’efficacia”, ha detto il cittadino della Capitale cinese. “Se i vaccini non vengono aggiornati come facciamo a sapere che sono utili?”, ha aggiunto.

