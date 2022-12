Il boom dei casi fa seguito alla decisione di Pechino di abbandonare questo mese la precedente politica che prevedeva test di massa, quarantene obbligatorie e lockdown

La autorità cinesi stimano che circa 250 milioni di persone, pari al 18% della popolazione, siano state contagiate dal Covid-19 nei primi 20 giorni di dicembre. Lo riporta il Financial Times, secondo cui le stime sono state svelate da Sun Yang, vice direttore del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, in un briefing sulla salute tenutosi mercoledì, secondo quanto riferito da due persone che hanno familiarità con la questione. Le stime – riporta la testata – includono 37 milioni di contagi solo martedì, pari al 2,6% della popolazione.

Il boom dei casi fa seguito alla decisione della Cina di abbandonare questo mese la precedente politica ‘zero Covid’, che prevedeva test di massa, quarantene obbligatorie e lockdown. Il Financial Times sottolinea che i dati di Sun, forniti in una riunione a porte chiuse, contrastano con quelli della Commissione nazionale per la salute cinese, che ha riportato solo 62.592 casi sintomatici di Covid nello stesso periodo.

