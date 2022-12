Diversi droni di Pyeongchang hanno attraversato il confine entrando nello spazio aereo del Sud, non accadeva dal 2017

L’esercito della Corea del Sud ha sparato colpi di avvertimento e ha fatto decollare gli aerei dopo che i droni nordcoreani sono entrati nello spazio aereo del paese. Il ministero della Difesa della Corea del Sud afferma che diversi droni nordcoreani hanno attraversato il confine intercoreano e sono stati rilevati nel territorio del sud lunedì mattina. I militari hanno trasmesso una serie di avvertimenti e sparato colpi di avvertimento prima di lanciare aerei da combattimento ed elicotteri d’attacco per abbattere i droni.

Non si sa se i droni siano stati abbattuti. È la prima volta che droni nordcoreani entrano nello spazio aereo sudcoreano dal 2017, quando un sospetto drone nordcoreano è stato trovato precipitato in Corea del Sud. Funzionari militari sudcoreani hanno affermato che il drone ha fotografato un sistema di difesa missilistica statunitense in Corea del Sud.

