Il velivolo con a bordo moglie e figlia della star del pallone iraniano era diretto a Dubai

Gli agenti della sicurezza iraniana hanno costretto ad atterrare un aereo di Mahan Airlines diretto da Teheran a Dubai a bordo del quale viaggiavano la moglie e la figlia dell’ex calciatore iraniano Ali Daei e l’atterraggio è avvenuto sull’isola iraniana di Kish, dove moglie e figlia del giocatore sono state fatte scendere dal velivolo. Lo riferisce lo stesso Daei, ex capitano della nazionale iraniana, secondo quanto riporta la Bbc in edizione farsi. Secondo quanto raccontato da Daei all’agenzia iraniana Isna, a moglie e figlia non era stato vietato di partire ed erano passate normalmente ai controlli. Il calciatore precisa che moglie e figlia non sono state arrestate e aggiunge che lui, che non si trovava a bordo, sta ancora lavorando per organizzare il loro rientro a Teheran da Kish.

Ali Daei è uno dei personaggi famosi che hanno dato il proprio sostegno alle proteste nazionali del popolo iraniano scoppiate a seguito dell’uccisione della 22enne Mahsa Amini in custodia della cosiddetta polizia morale per avere indossato male il velo. Secondo quanto riferito da Daei, sua moglie e sua figlia sarebbero andate a Dubai per qualche giorno e il ritorno era in programma per lunedì.

Sulla moglie del star del calcio iraniana Ali Daei pesava un divieto di lasciare l’Iran che era stato imposto questo mese a causa del suo appoggio alle proteste anti-governative. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai Guardiani della rivoluzione, dopo che il calciatore ha riferito che gli agenti della sicurezza iraniani hanno costretto ad atterrare un aereo di Mahan Airlines diretto da Teheran a Dubai a bordo del quale viaggiavano la moglie e la figlia, precisando che l’atterraggio è avvenuto sull’isola iraniana di Kish. Secondo Tasnim, la moglie di Daei avrebbe provato a bypassare quel divieto di viaggio illegalmente e l’agenzia sostiene che la sua destinazione finale fossero gli Stati Uniti. Diversa la versione riferita dal calciatore, secondo cui moglie e figlia erano dirette a Dubai e contavano di tornare in Iran lunedì.

