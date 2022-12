Pierbattista Pizzaballa ha salutato i fedeli e ha assistito alla tradizionale sfilata della banda musicale prima di entrare nella Chiesa della Natività

Il patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbattista Pizzaballa, si è recato a Betlemme, in Cisgiordania, per partecipare alle celebrazioni della vigilia di Natale. Pizzaballa ha salutato i fedeli in piazza della Mangiatoia e ha assistito alla tradizionale sfilata della banda musicale prima di entrare nella Chiesa della Natività. Il patriarcia ha riconosciuto che nel 2022 si sono verificate molte violenze in Terra Santa e nel resto del mondo e ha ribadito che il “messaggio del Natale” è un “messaggio di pace”.

