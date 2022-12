Nella piazza della Mangiatoia presenti degli striscioni che ricordano la morte del prigioniero palestinese Nasser Abu Hamid

La città di Betlemme, in Cisgiordania, si è animata mentre la gente del posto, i turisti e i pellegrini cristiani continuano a prepararsi per festeggiare il Natale nel luogo di nascita di Gesù. Il tradizionale albero di Natale al centro di piazza della Mangiatoia, di fronte alla Chiesa della Natività, si è rivelato un’attrazione per molti visitatori. Nel frattempo degli striscioni, posizionati di fianco all’albero natalizio, ricordano la morte del prigioniero palestinese Nasser Abu Hamid. Uno dei fondatori della Brigata dei Martiri di Al Aqsa, morto di cancro in una clinica carceraria israeliana martedì 20 dicembre. L’uomo 50enne stava scontando l’ergastolo dal 2002 per la morte di sette israeliani durante la seconda intifada palestinese.

