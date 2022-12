Il presidente russo non aveva mai usato questa parola in pubblico parlando del conflitto con Kiev

Vladimir Putin usa per la prima volta la parola “guerra” in pubblico parlando del conflitto con l’Ucraina. “Il nostro obiettivo non è far girare il volano di un conflitto militare, ma al contrario porre fine a questa guerra. Ci stiamo impegnando per questo e continueremo a farlo”, ha dichiarato giovedì pomeriggio il presidente russo davanti ai giornalisti a Mosca dopo una riunione del Consiglio di Stato sulle politiche giovanili.

In Russia il conflitto in Ucraina è sempre stato definito come “un’operazione militare speciale”.

