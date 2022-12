Appuntamento sabato alle 12 in Place de la République

“A seguito dell’attacco terroristico alla nostra sede, in cui sono stati uccisi tre attivisti curdi, chiediamo una grande manifestazione domani, sabato, alle 12, in Place de la République/Parigi”. Lo scrive su Twitter l’organizzazione curda Conseil Démocratique Kurde en France (CDKF), a seguito della sparatoria avvenuta nel 10° arrondissement di Parigi, in cui un uomo di 69 anni che è stato fermato ha aperto il fuoco provocando 3 morti.

APPEL À MANIFESTER

Suite à l’attentat terroriste perpétré contre notre siège aujourd’hui, en fin de matinée, dans lequel trois militants #kurdes ont été tués, nous appelons à une grande manifestation demain, samedi, 12h, Place de la République/Paris — Conseil Démocratique Kurde en France (@Le_CDKF) December 23, 2022

Al momento non sono giunte conferme ufficiali sulle identità delle vittime né sulla natura dell’attacco. L’emittente Bfmtv ha riferito di avere appreso che la procura anti-terrorismo sta valutando se i fatti di stamattina a Parigi siano o meno di natura terroristica.

“Sono omcidi politici”

“Siamo attualmente indignati” per il fatto che “il carattere terroristico (dell’attacco, ndr) non è stato mantenuto” dagli investigatori, “la situazione politica in Turchia ci lascia pensare molto chiaramente che si tratta di omicidi politici”. Così in conferenza stampa Agit Polat, portavoce dell’organizzazione curda Conseil Démocratique Kurde en France (CDKF), i cui locali sono stati colpiti oggi dagli spari esplosi nel 10° arrondissement di Parigi da un 69enne poi fermato. Il bilancio dell’attacco è di 3 morti – una donna e due uomini, che il CDKF ha riferito che erano tutti militanti curdi – e 3 feriti.

