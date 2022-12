Il rogo sarebbe partito dalla sala macchine

Un incendio è scoppiato su un traghetto diretto a Staten Island, nella parte superiore della baia di New York, provocando alcuni feriti. I circa 900 passeggeri che erano a bordo sono stati evacuati in seguito al rogo che sarebbe partito dalla sala macchina, secondo quanto riportano i media americani. Almeno cinque persone sarebbero rimaste ferite: per tre di loro sono state necessarie cure ospedaliere.

Nello stato di New York intanto è atteso l’arrivo di una potente tempesta invernale, tanto che il governatore ha dichiarato lo stato d’emergenza.

