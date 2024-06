La maggioranza della popolazione di fede islamica santifica la Festa del Sacrificio

(LaPresse) In Kosovo i fedeli musulmani celebrano l’Eid al-Adha, la festa del Sacrificio, il giorno in cui si commemora l’aneddoto del Corano in cui il profeta Abramo accetta di sacrificare il proprio figlio Ismaele come riverenza nei confronti di Dio, che però risparmia la vita del giovane e lo sostituisce con un montone che viene poi sgozzato dal profeta. Nel paese ci sono 1.8 milioni di abitanti con la grande maggioranza di fede islamica e piccole minoranze cattoliche e ortodosse.

