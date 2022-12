Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi ha incontrato a Mosca il suo omologo russo Alexey Likhachev

“Un altro ciclo di discussioni necessarie sulla creazione di una zona di protezione per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. È fondamentale che la zona si concentri esclusivamente sulla prevenzione di un incidente nucleare. Continuo a impegnarmi per raggiungere questo obiettivo con la massima urgenza”. Lo scrive su Twitter il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, dopo avere incontrato a Mosca il direttore generale dell’agenzia nucleare russa Rosatom, Alexey Likhachev. Al suo tweet, Grossi ha allegato una foto che mostra una stretta di mano fra lui e Likhachev.

