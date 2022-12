Le parole del presidente ucraino durante la sua visita negli Stati Uniti

“Le nostre due nazioni sono alleate in questa battaglia e il prossimo anno sarà un punto di svolta. Il punto in cui il coraggio ucraino e la risolutezza americana devono garantire il futuro della nostra libertà comune, la libertà di persone che difendono i propri valori”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso davanti al Congresso degli Stati Uniti. “Gli occupanti hanno un vantaggio significativo nell’artiglieria, hanno un vantaggio nelle munizioni, hanno molti più missili e aerei di quanti ne abbiamo mai avuti. È vero. Ma le nostre forze di difesa resistono. L’Ucraina manterrà le sue linee e non si arrenderà mai“, ha aggiunto Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata