Campagna a sostegno del Paese invaso dalla Russia

Le luci dell’iconico albero di Natale del Rockefeller Center di New York sono state spente la sera di mercoledì 21 dicembre nell’ambito di una campagna a sostegno dell’Ucraina. L’albero si è oscurato in occasione della raccolta fondi globale per aiutare ad acquistare generatori per gli ospedali in tutto il Paese invaso dalla Russia. L’iniziativa #LightUpUkraine ha invitato le nazioni a mostrare solidarietà all’Ucraina, che sta subendo interruzioni di corrente e blackout a causa degli attacchi russi alle principali infrastrutture energetiche. Anche altri monumenti in città di tutto il mondo sono stati spenti a sostegno della causa.

