In Venezuela la tradizione vuole che le persone comprino abiti nuovi da indossare a Natale e Capodanno. Un’usanza molto sentita dai cittadini che in questi giorni hanno invaso le strade della Capitale, Caracas, per fare shopping. Al tempo stesso, però, queste spese stanno diventando sempre più impegnative per i venezuelani che devono sopportare il peso di una crisi devastante.

