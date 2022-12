Carey Fukunaga ha diretto 'No Time to Die'. Ora ha fatto un tour nelle zone di guerra

Carey Fukunaga, noto per essere il regista e produttore esecutivo dell’ultimo film di 007: ‘No Time to Die’, è un amante della fotografia e ha fatto un tour dell’Ucraina catturando la realtà che si vive nel Paese devastato dalla guerra. Queste foto ora sono a Madrid, dove si terrà la prima mondiale della mostra. Il ricavo delle vendite andrà a beneficio della World Central Kitchen, una Ong dedicata alla fornitura di pasti in seguito a disastri naturali, fondata nel 2010 dallo chef José Andrés.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata