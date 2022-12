Il video rilasciato dall'emittente polacca TVN24, parzialmente oscurato per motivi di sicurezza

L’emittente polacca TVN24 ha dichiarato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attraversato la Polonia per recarsi negli Stati Uniti. L’emittente ha mostrato un filmato di quello che sembrava essere Zelensky che arrivava a una stazione ferroviaria e veniva scortato da un corteo di auto. TVN24 ha dichiarato che il video, parzialmente sfocato per motivi di sicurezza, è stato girato mercoledì mattina a Przemysl, una città polacca di confine che è stata il punto di arrivo di molti rifugiati in fuga dalla guerra.

