Blackout nella prefettura di Niigata: in 20mila senza luce

Forti nevicate hanno investito il Giappone centrale. Auto bloccate sulle strade mentre oltre 20mila abitazioni sono rimaste senza elettricità a Kashiwazaki e in altre città della prefettura di Niigata, la più colpita dal maltempo. Una donna di 27 anni è stata trovata senza vita nella sua auto, ma è di tre morti e 10 feriti il bilancio delle forti nevicate. In alcune zone costiere settentrionali – in alcune parti delle prefetture di Niigata, Yamagata e Aomori la neve si è accumulata per circa 2 metri da sabato. Sebbene il tempo sia migliorato e le strade siano state riaperte, si prevede che un’altra tempesta di neve colpirà la regione intorno al fine settimana.

