Centinaia di turisti sono accorsi per assistere al fenomeno che si verifica una volta l'anno durante il solstizio d'inverno

Un’alba speciale ha illuminato Luxor, in Egitto, offrendo uno spettacolo unico a centinaia di turisti per il solstizio d’inverno. Fenomeno annuale per cui il Sole si allinea con l’asse del tempio della città. Luxor è una dei centri egiziani più affascinanti, situato a 650 chilometri a sud di El Cairo. Qui si trovano alcuni dei templi antichi più spettacolari del Paese e tombe faraoniche, tra cui quella del re Tutankhamon.

