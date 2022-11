La manifestazione contro nuovi progetti per il gas in Africa

Centinaia di attivisti in piazza a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per chiedere ai Paesi occidentali di smettere di finanziare nuovi progetti per il gas in Africa. La richiesta di rifornimenti energetici è aumentata dopo l’invasione russa in Ucraina L’attivista ugandese per il clima Vanessa Nakate ha criticato i leader mondiali che si ostinano a sostenere nuovi progetti di combustibili fossili, nonostante gli avvertimenti scientifici secondo cui c’è il rischio di spingere così le temperature del pianeta a livelli pericolosi.

