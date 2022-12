Le autorità ucraine fanno sapere di aver abbattuto 30 droni ma che diverse infrastrutture critiche sono state danneggiate

(LaPresse) Due persone sono rimaste ferite nell’attacco con droni su Kiev, avvenuto durante la notte nella zona centrale della capitale. Le autorità ucraine fanno sapere di aver abbattuto 30 droni ma che diverse infrastrutture critiche sono state danneggiate. Due terzi delle abitazioni della città sono state riallacciate all’elettricità ieri. Oggi il capo del Cremlino Vladimir Putin sarà in Bielorussia per incontrare il presidente Alexander Lukashenko. Per il comandante delle forze ucraine, Serhiy Nayev, i colloqui serviranno sicuramente a discutere di un più ampio coinvolgimento delle esercito di minsk nell’operazione , anche sul terreno”.

