Dozzine di missili sono stati lanciati in tutto il paese, provocando diffuse interruzioni di corrente

La città di Kiev di nuovo sotto attacco, nel 299esimo giorno di guerra da inizio conflitto. Lo rendono noto le autorità della capitale ucraina, spiegando che si tratta di un attacco arrivato tre giorni dopo quello che hanno descritto come uno dei più gravi dall’inizio della guerra. L’amministrazione della città di Kiev ha dichiarato sul suo account Telegram che più di 20 droni di fabbricazione iraniana sono stati rilevati nello spazio aereo della capitale di Kiev e almeno 15 sono stati abbattuti. Non ci sono al momento notizie di vittime. La Russia ha preso di mira le infrastrutture energetiche, anche a Kiev, come parte di una strategia per cercare di congelare gli ucraini.

Il governatore della regione di Kiev Oleksii Kuleba ha dichiarato su Telegram che alcune infrastrutture sono state danneggiate, così come case private, e almeno due persone sono rimaste ferite. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha aggiunto che si sono sentite esplosioni in due distretti, Shevchenkivskyi e Solomianskyi, ma che non sono state segnalate vittime immediate e che i servizi di emergenza stanno lavorando nella zona. Venerdì, la capitale dell’Ucraina è stata attaccata come parte di un massiccio attacco dalla Russia. Dozzine di missili sono stati lanciati in tutto il paese, provocando diffuse interruzioni di corrente.

Attacchi anche a Kherson

“Un altro attacco al centro della città di Kherson”. Lo riferisce il vice capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Kyrylo Timoshenko, via Telegram. “L’edificio dell’Amministrazione statale regionale di Kherson è stato nuovamente danneggiato”, fa sapere Timoshenko.

