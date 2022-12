Le immagini sono state diffuse dal ministero della Difesa russo

(LaPresse) I soldati russi continuano ad esercitarsi nei campi di addestramento in Bielorussia. Le immagini sono state diffuse dal ministero della Difesa di Mosca. Vladimir Putin, intanto, oggi si è recato in Bielorussia per un colloquio con il suo alleato Alexander Lukashenko. Il presidente bielorusso ha permesso alle forze russe di utilizzare il proprio territorio per gli addestramenti fin da quando Mosca ha lanciato la sua offensiva militare in Ucraina a febbraio 2022.

