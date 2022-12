Continuano i combattimenti, Zelensky ha mandato un videomessaggio ai Mondiali (mai trasmesso)

I Mondiali irrompono anche nella guerra in Ucraina. “La guerra deve perdere e la pace deve diventare campione del mondo”. È questo il cuore del video-messaggio che Volodymyr Zelensky avrebbe voluto trasmettere in occasione della finale dei Mondiali di calcio in Qatar, bloccato dalla Fifa. Il presidente ucraino ha allora diffuso il video sui social proprio poche ore prima della finale che ha poi incoronato l’Argentina campione del mondo.

“Questa Coppa del Mondo ha dimostrato più volte che diversi paesi e nazionalità possono decidere chi è il più forte nel gioco ma non nel giocare con il fuoco. Su un campo di gioco verde e non su un campo di battaglia rosso. Questo è il sogno di tante persone”, ha detto Zelensky. Parole giunte mentre continuano i bombardamenti russi sull’Ucraina: sono stati riportati nuovi attacchi russi domenica su Kherson, che hanno provocato 3 feriti, dopo che il governatore regionale aveva riferito di 54 attacchi sulla città sabato con razzi, mortai e carri armati, con un bilancio di 3 morti e 6 feriti. E parole giunte anche nel giorno in cui i russi hanno accusato Kiev di avere attaccato la regione russa di Belgorod provocando un morto e 8 feriti.

“Stanno avvenendo grandi cambiamenti non solo nella Federazione Russa, ma in tutto il mondo. Credo che si tratti di cambiamenti per il meglio”, ha detto intanto il presidente russo Vladimir Putin, che ha espresso l’auspicio che la Russia con le sue azioni renderà il mondo più giusto. E il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha diffuso su Telegram un appello in tre lingue – in cinese, inglese e arabo – diretto ai musulmani del mondo, chiedendo loro di unirsi nella lotta contro la Nato: “L’Alleanza Nord Atlantica minaccia l’esistenza del mondo intero. Ma la Russia, contrariamente a tutte le previsioni dell’Occidente, ha sfidato questo male e si avvia con fiducia verso la vittoria. Non lasciate che sia la Nato a dettarvi le regole, altrimenti verrà presto a calpestare la vostra patria”, ha detto Kadyrov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata