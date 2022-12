I giocatori hanno potuto sfoggiare le loro medaglie e il trofeo sfilando per le strade della capitale qatariota su un autobus scoperto

(LaPresse) Gli argentini si sono scatenati domenica a Doha dopo aver trionfato alla finale della Coppa del Mondo in Qatar contro la Francia. Per la Nazionale Albiceleste si tratta del terzo titolo mondiale, l’ultimo conquistato nel 1986 con alla guida Diego Armando Maradona. I giocatori hanno potuto sfoggiare le loro medaglie e il trofeo sfilando per le strade della capitale qatariota su un autobus scoperto.

