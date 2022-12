Dopo 36 lunghi anni, l'Albiceleste ha finalmente vinto la sua terza Coppa del Mondo: folla in strada a Rosario, città natale di Messi

Notte di festa in tutta l’Argentina per la vittoria della Coppa del Mondo da parte della squadra capitanata da Leo Messi, miglior giocatore del mondiale. In finale l’Argentina ha battuto ai rigori la Francia di Kilyan Mbappé. Milioni di argentini hanno pianto, urlato e si sono abbracciati mentre seguivano la partita, che è stata un ottovolante di emozioni. Durante la partita, molti spettatori in una pubblica piazza di Buenos Aires hanno cantato il nome del capitano Messi, spesso considerato il più grande calciatore del mondo che aveva a lungo parlato di quanto desiderasse una vittoria della Coppa del Mondo. Dopo 36 lunghi anni, l’Argentina ha finalmente vinto la sua terza Coppa del Mondo, cancellando anni di dubbi e domande sul fatto che un paese noto per avere alcuni dei più grandi calciatori del mondo potesse davvero esibirsi su un palcoscenico internazionale. Per l’Albiceleste è il terzo titolo di campione del Mondo dopo quelli del 1978 e del 1986, ma ha perso le finali nel 1930, 1990 e 2014. Molti tifosi argentini si sono affrettati a ricordare il grande Diego Maradona, morto due anni fa, sostenendo che dall’alto ha guidato la squadra alla vittoria di oggi.

A Rosario, la città natale di Messi, un mare di persone è sceso in strada per celebrare il loro eroe locale eletto per la seconda volta miglior giocatore della Coppa del Mondo dopo il 2014. La gente si è riversata nelle strade dopo che Messi ha alzato il trofeo al cielo e ha continuato a festeggiare fino a notte fonda. La squadra nazionale guidata da Messi è riuscita a unire gli argentini con un senso di gioia che non è frequente in un paese che è rimasto bloccato per anni dalla crisi economica, che sta soffrendo uno dei tassi di inflazione più alti del mondo e con quasi quattro persone su 10 che vivono in povertà. I tifosi hanno apprezzato in modo particolare anche questa squadra allenata da Lionel Scaloni. Anche il presidente argentino Alberto Fernandez si è unito ai festeggiamenti e ha ringraziato la nazionale per la vittoria. “Grazie ai giocatori e al team tecnico. Sono un esempio a cui non dobbiamo mai rinunciare. Abbiamo persone fantastiche e un grande futuro”, ha scritto Fernandez sui social media. In una torrida giornata estiva, l’Obelisco nel centro di Buenos Aires ha iniziato rapidamente a riempirsi di gente mentre migliaia di persone si recavano in centro per festeggiare. Poco dopo la fine della partita, la metropolitana si è trasformata in una festa mentre i tifosi riempivano le macchine, cantando e saltando di gioia mentre si dirigevano verso i festeggiamenti all’Obelisco. “Tenendo Leo Messi per mano, andremo fino in fondo”, ha cantato la folla mentre l’euforia prendeva il sopravvento.

