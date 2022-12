In tutto il Paese in corso proteste e manifestazioni seguite alla profonda crisi politica

Sottotitolo: In tutto il Paese in corso proteste e manifestazioni seguite alla profonda crisi politica Categoria: (LaPresse) La profonda crisi politica che sta paralizzando il Perù ha colpito anche molti turisti, provenienti da tutto il mondo e diretti al Machu Picchu, meraviglioso simbolo del Paese sudamericano. In centinaia sono rimasti bloccati nel villaggio di Aguas Calientes, il villaggio che consente di raggiungere l’attrazione turistica. Proteste e manifestazioni hanno fermato il Perù dopo la decisione dell’ormai ex presidente Pedro Castillo di sciogliere il Congresso, che poco dopo lo ha destituito e ha nominato l’allora vicepresidente Dina Boluarte.

