"La Giornata nazionale dello spazio" è una ricorrenza lanciata nel 2020 dal governo italiano per commemorare il lancio nel 1964 del programma satellitare San Marco I

Giovedì 15 dicembre l’Ambasciata d’Italia a Washington ha ospitato la Giornata nazionale italiana dello spazio, una ricorrenza lanciata nel 2020 dal governo italiano per commemorare il lancio nel 1964 del programma satellitare San Marco I, che rese l’Italia il terzo Paese al mondo con una presenza nello spazio, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica. L’evento, organizzato in collaborazione con ICE, Asi, U.S. Space Foundation, U.S. Chamber of Commerce e George Washington University, ha visto la partecipazione dei principali leader italiani e statunitensi del settore spaziale. “L’Italia è sempre stata parte del ristretto gruppo di player visoionari che si sono cimentati oltre l’atmosfera, vantando non solo una tradizione nello spazio ma anche una di forniture completa a tutti gli effetti di prodotti e servizi ”, ha dichiarato l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, nel suo discorso. All’evento italiano hanno partecipato Chirag Parikh, vice assistente del Presidente e Segretario Esecutivo del National Space Council, Kelli Kedis Ogborn, vicepresidente di Space Commerce and Entrepreneurship presso la Space Foundation, Cristina Sgubin, Segretario Generale e General Counsel di Telespazio-Leonardo e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento. Presenti i rappresentanti di molte aziende americane, tra cui Blue Origin, SpaceX, Axiom Space, AWS, Sierra Space, Boeing, Virgin Orbit, L3 Harris, Virgin Galactic, Firefly, NASA e Rocketjet Aerodyne. L’industria aerospaziale italiana e le istituzioni erano rappresentate da Leonardo e le sue controllate, Telespazio e Thales Alenia Space, Avio, Argotec, Altec, RME, D-Orbit, T4i, Breton, Picosats, Space Factory, Astra Space, BluElectronic, AEREA , CEI Piemonte (Agenzia per gli Investimenti, il Turismo e l’Export), Emilia-Romagna (Art-ER Attractiveness Research Territory Emilia-Romagna), CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), Cassa Depositi e Prestiti e Intesa SanPaolo.

