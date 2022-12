Il presidente ucraino: "Non potendo superare il nostro esercito, distruggono ogni città e villaggio"

Proseguono incessanti gli attacchi su Kherson, in Ucraina. Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio di ieri sera ha dichiarato che la città è stata colpita 16 volte in un solo giorno. Una donna, paramedico e volontaria, è stata uccisa durante i bombardamenti su una stazione della croce rossa. La strage continua anche a Kharkiv e nel Donbass. “Gli occupanti stanno lanciando tutto ciò che hanno. Non potendo superare il nostro esercito, distruggono fisicamente ogni città e villaggio”, ha detto il presidente ucraino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata