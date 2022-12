A Pyongyang le celebrazioni per la scomparsa del dittatore

(LaPresse) I nordcoreani hanno celebrato a Pyongyang l’11° anniversario della morte del loro ex leader Kim Jong Il scomparso il 17 dicembre del 2011 dopo diciassette anni al potere. Kim Jong Il è diventato leader nel 1994 alla morte del padre Kim Il Sung. Migliaia di cittadini sono usciti per le strade creando un cordone umano fino alle gigantesche statuedei due ex leader defunti, lì hanno deposto corone di fiori inchinandosi in segno di rispetto e devozione.

