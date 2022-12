La 'Friends of Africa Development Foundation' opera in America Latina, concentrandosi su progetti di cooperazione per lo sviluppo

La Regina Letizia di Spagna partecipa, in qualità di Presidente onorario, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della ‘Friends of Africa Development Foundation’, a Madrid. La Fondazione FAD opera in America Latina, concentrandosi su progetti di cooperazione per lo sviluppo in collaborazione con diversi enti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata